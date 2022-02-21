محافظ الشرقية: 71 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية في المحافظة



قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنه هناك الكثير من التعديات على الأراضي الزراعية منذ عام 2014، لكن الدولة تبذل مجهودات كبيرة للسيطرة على التعديات.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الأحد، أن المخالفات تتعرض لإزالة فورية وفي حالة تكرارها مرة أخرى يتعرض المواطن للمسائلة القانونية.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة شهدت أكثر من 71 ألف حالة تعدي على الأراضي الزراعية، منذ 2014 وتم إزالة نحو 30 ألفا حتى الآن، مشيرا إلى أنه كان هناك بعض التعديات على الأراضي الزراعية خلال الأيام القليلة الماضية، وتم التعامل معها بكل حسم.

ء