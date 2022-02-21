تجديد حبس الصيدلي أحمد أبوالنصر الشهير بـ«طبيب الكركمين» في اتهامه بالنصب

قرر قاضي المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر، اليوم الإثنين، تجديد حبس الصيدلى أحمد أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين" 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب على المواطنين وبيع أدوية غير مصرح بتداولها.

وفي نفس السياق، كانت محكمة الجنح الاقتصادية حددت جلسة 1 مارس المقبل لنظر محاكمة الصيدلي أحمد أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، لاتهامه ببيع أعشاب وأدوية مجهولة المصدر والترويج لها عبر القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت محكمة جنح الدقي قضت أمس، بمعاقبة أبو النصر بالحبس لمدة عامين و6 أشهر لإدانته بالنصب وانتحال صفة طبيب، وإدارة مستشفى وصيدلية دون ترخيص وبيع سلع مجهولة المصدر وتداول أدوية غير مصرح بتداولها.

وألقت مباحث المصنفات القبض على أحمد أبو النصر، الشهير بـ"طبيب الكركمين"، لاتهامه بحيازة أعشاب وأدوية مجهولة المصدر، وذلك بعد تقدم مواطنين ببلاغات ضده، وشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضهم للنصب على يد الصيدلي الذي روج لنفسه عبر الفضائيات، بأنه خبير علاجي بالأعشاب.

وتلقت مباحث المصنفات معلومات تفيد حيازة الصيدلي أدوية مجهولة المصدر وغير معتمدة من الجهات الرسمية، والإعلان عنها عبر العديد من القنوات الفضائية، بقصد تحقيق أرباح مادية.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.