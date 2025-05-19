إعلام عبري: نائب ترامب قرر عدم زيادة إسرائيل بسبب توسيع عملية غزة

أفاد موقع "واللا" العبري بأن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس قرر عدم زيارة إسرائيل هذا الأسبوع لتفادي إعطاء انطباع بأن واشنطن تدعم توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية بقطاع غزة.

وفي وقت سابق، وافق المجلسان الحربي والوزاري المصغر للشئون الأمنية في إسرائيل، على توسيع العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أنه تمت الموافقة على "توسيع محسوب" لعملية إسرائيل في رفح، في تصويت أجري مساء الخميس.

وأضاف المصدر، أن مجلس الوزراء الأمني أصدر تعليماته للمفاوضين، في الوقت ذاته، بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول الرهائن.