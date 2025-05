وزير خارجية هولندا: إعلان نتنياهو السماح بإدخال الحد الأدنى من المساعدات إلى غزة شائن

قال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالسماح بدخول الحد الأدنى من المساعدات إلى غزة «شائن وغير كافٍ».

وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم الاثنين، على أن «الوضع الكارثي في غزة يتطلب دخول مساعدات إنسانية فورية وضخمة، لإنهاء نقص الغذاء والمعاناة الإنسانية».

وأشار إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر، مشددًا على ضرورة إطلاق حركة المقاومة «حماس» سراح جميع الرهائن.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أول قافلة مساعدات إنسانية ستدخل إلى قطاع غزة اليوم الاثنين.

وأفاد مسئولون إسرائيليون بأن إسرائيل ستستخدم القنوات القائمة لاستئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى حين بدء عمل آلية جديدة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وأعلنت إسرائيل استئناف عمليات إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم ومعبر (العوجة/نيتسانا)، بعد تعليق دام شهرين ونصف الشهر.

ووافق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على إدخال المساعدات إلى غزة بشكل فوري على خلفية الضغوط الأمريكية لمنع حدوث أزمة في القطاع.

وستدخل القافلة القطاع محملة بمواد غذائية وأدوية، وسط تصاعد المطالبات الدولية بضرورة تأمين وصول المساعدات إلى المدنيين، وتوفير الاحتياجات الأساسية للسكان في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

