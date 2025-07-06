المستشار محمود فوزي: نظام البكالوريا اختياري ومجاني ويقلل الدروس الخصوصية

قال المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إنَّ عملية إصلاح التعليم التي يتم إجراؤها تعتمد على بقاء نظام الثانوية العامة الحالي كما هو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «TeN»، مساء الأحد، أن نظام البكالوريا مدته ثلاث سنوات ويلتحق به الطالب بعد الشهادة الإعدادية، وسيكون اختياريًّا ومجانيًّا.

وأوضح أن هذا النظام يتضمن مجموعة من المواد الأساسية التي تدرسها الطلبة بجانب مجموعة من المواد الاختيارية التي يختارها الطالب، بحسب ميوله وتخصصه وتخطيطه لمستقبله والكلية التي يرغب في الالتحاق بها.

وأفاد بأن الطالب يحق له دخول الامتحانات مجانًا للمرة الأولى، وإذا وجد في نفسه القدرة على تحسين المجموع يمكنه دخول الامتحانات مرة أخرى.

ولفت إلى أن فكرة هذا النظام ليست اختراعًا مصريًّا، لكنها موجودة في الشهادة البريطانية وفي الشهادة الأمريكية وفي الكثير من النظم التعليمية حول العالم، حيث تتيح للطالب الاختيار من المقررات الدراسية ما يتناسب مع تأهيله ورغباته ويسمح له بإجراء الامتحان لأكثر من مرة، كما يمكن للطالب الالتحاق بالامتحان مرة واحدة.

ونوه بأن هذا التصور يخفف الضغط النفسي عن الطلبة وأولياء الأمور، كما يقلل الدروس الخصوصية، ويبحث عن إعطاء الأمل للطالب في ألا يفقد مستقبله الجامعي إذا تعثر في امتحان ما، ومن ثم يتيح للطالب الالتحاق بالكلية التي يرغب فيها.

وشدد على أن المشروع يبحث عن التحاق الطالب بالكلية وهو مؤهل إليها، ولا ينظر إلى الثانوية العامة أو إلى الكلية بأن أي منهما هو نهاية المطاف، لكنه ينظر إلى كلا الأمرين، لإتاحة الفرصة أمام الطالب للحصول على فرصة عمل مناسبة.

وأكد أن هناك عملية تطوير في التعليم بما في ذلك في المناهج، بشكل يواكب التطورات التي تحدث في العملية التعليمية.