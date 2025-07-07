ياسين مرعي سابع الزمالكاوية في قائمة الأهلي

ازداد عدد اللاعبين الذين سبقوا لهم اللعب لنادي الزمالك في صفوف الأهلي، وذلك بعد حسم صفقة التعاقد مع ياسين مرعي، مدافع فريق فاركو.

وعلمت بوابة الشروق أن النادي الأهلي نجح في حسم التعاقد مع ياسين مرعي، مقابل 35 مليون جنيه، في إطار تدعيم صفوفه، خلال الصيف الجاري.

ويعد ياسين مرعي هو سابع اللاعبين في الأهلي الذين سبق لهم اللعب لصفوف الزمالك، بعد ياسر إبراهيم، وإمام عاشور، وأحمد رضا، وعمر كمال عبد الواحد، وأشرف بن شرقي، وأحمد سيد زيزو.

ياسين مرعي هو أحد ناشئي نادي الزمالك، وسبق له خوض 3 مباريات مع الفريق الأول للأبيض، وتواجد على مقاعد البدلاء في 3 مواجهات أخرى، قبل أن ينتقل لصفوف فاركو، على سبيل الإعارة، ثم البيع النهائي.

ويعد أحمد رضا وعمر كمال عبد الواحد، ثنائي الأهلي حاليًا هما اللاعبان اللذان سبقا لهما تمثيل نادي الزمالك، لكنهما لم يشاركا في أي مباراة رسمية مع الفريق الأول للأبيض.

يُذكر أن قائمة نادي الزمالك حاليًا بها 3 لاعبين سبق لهم اللعب لصفوف النادي الأهلي، هم عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي.