قال المستشار أحمد البنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الجدول الزمني لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ معد على 66 يومًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» الذي يُقدمه الإعلامي تامر أمين، عبر شاشة «النهار»، مساء الأحد، أن الدعوة للانتخابات بدأت يوم 1 يوليو، في حين تنتهي العملية الانتخابية بإعلان النتائج النهائية يوم 4 سبتمبر.

وأوضح مدير الجهاز التنفيذي، أن 236 راغبًا في الترشح تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات على مستوى الجمهورية في 27 مقرًا.

ولفت أن جميع المتقدمين هم من نظام الفردي، حيث لم يتقدم أحد بنظام القوائم حتى الآن، مؤكدا أن المتقدمين للترشح من المستقلين ومن لديهم انتماءات حزبية.

وأشار البنداري إلى أن هذه المقار مجهزة بشكل تقني لتكون الهيئة على متابعة مستمرة بمجريات المشهد الانتخابي منذ بداية التقدم بأوراق الترشح.

ونوه بأن الدعاية الانتخابية ستبدأ من تاريخ إعلان القائمة النهائية يوم 18 يوليو الجاري، في حين يبدأ الصمت الانتخابي يوم 31 يوليو الجاري بداية من الساعة 12 ظهرًا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات انتهاء اليوم الثاني لفتح باب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، عدم رصدها أي معوقات أو صعوبات واجهت الراغبين فى الترشح خلال اليوم الثاني، حيث انتظم العمل بلجان تلقي أوراق الترشح منذ الساعة التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساء، وذلك بفضل التيسيرات المقدمة من الهيئة قبل انطلاق الماراثون الانتخابي.