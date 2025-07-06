عضو لجنة دراسة الطريق الإقليمي: معايير التصميم والإنشاء سليمة والتحويلات مراقبة بالكاميرات

كشف حسن مهدي أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، تفاصيل أول يوم عمل للجنة المشكلة لدراسة الطريق الإقليمي بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدراسة إجراءات غلق أجزاء من الطريق الإقليمي بعد زيادة الحوادث عليه خلال الأيام الماضية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، إن اللجنة ضمت أساتذة الجامعات والاستشاريين العاملين في مجالي النقل والمرور والهيئة العامة للطرق والكباري والمرور والشركات المنفذة لمشروعات الطرق وتم تفقد حالة الطريق الدائري الإقليمي بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.

وأضاف أن معايير التصميم والإنشاء في الطريق الدائري الإقليمي سليمة، موضحًا أنه لا توجد مسؤولية مطلقة للطريق الإقليمي في الحوادث التي تقع، أن السبب هو التحويلات المرورية المؤقتة وهي أماكن عمل تحتاج قيادة دقيقة، لافتا إلى أن التحويلات مراقبة بالكاميرات ويتم رصد المخالفات.



وأوضح أن وزير النقل، ترك الحرية في الكلام للاستشاريين خلال الجولة التفقدية اليوم وطلب سماع وجهة نظرهم، موضحًا أن الحالة الفنية للطريق الإقليمي سليم فنيا وهندسيا والأماكن التي تشهد إصلاحات هي التحويلات.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة النقل أنه تقرر الغلق الكلي المؤقت للاتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتي تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي لمدة أسبوع بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي للحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

كما جاء ذلك في إطار توجيه الرئيس السيسي لوزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة و الحمولة للحفاظ على ارواح و أموال المواطنين.