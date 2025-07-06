وفد برلماني أردني يزور مدينة الإنتاج الإعلامي لبحث التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الإعلامية

استقبل عبدالفتاح الجبالي، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، وفداً رسمياً من أعضاء مجلس النواب الأردني، برئاسة النائب فراس القبلان، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام بالمجلس، وذلك في إطار توطيد العلاقات الأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وبحث الوفد الأردني مع إدارة المدينة سُبل التعاون الإعلامي بين الجانبين، وذلك بحضور الدكتور إبراهيم أبوذكري، رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب.

وخلال اللقاء، أكد الجبالي على عمق العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والأردن على المستويين الشعبي والرسمي، وفي مختلف المجالات. كما أطلع الوفد على إمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي العلمية والفنية، باعتبارها الصرح الإعلامي الأكبر في المنطقة، واستعرض أهم الأنشطة التي تحتضنها المدينة، وما تضمه من استديوهات تنطلق منها أشهر القنوات العربية والمصرية، إلى جانب المراكز العلمية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية، ومناطق التصوير المفتوحة التي تتميز بتنوع الطرز المعمارية، الصالحة لتصوير كافة الأعمال الدرامية، إضافة إلى الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، ومركز لتدريب الطلاب والكوادر الإعلامية في مختلف فروع الإعلام.

وأعرب الجبالي عن استعداد المدينة الكامل للتعاون مع الجانب الأردني، من خلال تقديم كافة التسهيلات والإمكانيات التي تملكها المدينة للأشقاء في الأردن، خاصة في مجالات التدريب وتبادل الزيارات والخبرات، وكذلك التعاون في المجال الدرامي، بما يسهم في تعزيز التعاون الإعلامي بين الجانبين بصورة تتناسب مع عمق العلاقات السياسية والاستراتيجية بين البلدين، والتي تتميز بالتوافق الكبير في الرؤى على كافة الأصعدة.

من جهته، عبّر النائب الأردني فراس القبلان عن سعادته والوفد المرافق له بزيارة هذا الصرح الإعلامي الكبير، مشيداً بالإمكانيات العلمية والفنية التي تضمها المدينة. وفي هذا الصدد، أكد القبلان على دور مصر الريادي في مجالات الإعلام والفن والسينما، والبصمات الكبيرة التي تركها عمالقة الفن المصري وكبار القراء من الشيوخ المعروفين، الذين أثّروا كثيراً في الوجدان العربي. كما أعرب عن تطلعه للتعاون المستقبلي مع مدينة الإنتاج الإعلامي، والاستفادة مما تملكه من إمكانيات وخبرات بشرية متميزة.

وفي نهاية اللقاء، تبادل الجبالي والقبلان الدروع والهدايا التذكارية بهذه المناسبة.

وكان الوفد الأردني قد استهل زيارته للمدينة بمشاهدة فيلم تسجيلي يبرز تاريخ مدينة الإنتاج الإعلامي ومراحل التطور الكبير الذي شهدته في الآونة الأخيرة، حتى أصبحت واحدة من أكبر الكيانات الإعلامية والاقتصادية في الشرق الأوسط.

عقب ذلك، قام الوفد بجولة تفقدية شملت مركز إحياء التراث السمعي والبصري، الذي يعمل على الحفاظ على كنوز مصر من الأفلام القديمة وحمايتها من التلف والقدم، ثم توجه إلى استديو "الدولبي أتموس"، والذي يُعد الأحدث في العالم في مجالات تطبيق تسجيل ومكساج الصوت، والمعتمد من شركة "دولبي" العالمية. كما زار الوفد مركز التدريب في المدينة "UP SKILL"، حيث شاهدوا قاعات التدريب والمحاضرات والمعامل العلمية الخاصة بالمركز، واستمعوا إلى شرح تفصيلي من القائمين عليه حول طريقة عمله.

وفي نهاية الجولة، زار الوفد مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة، واطلعوا على الاستعدادات الجارية لبدء تصوير الأعمال الدرامية في الفترة المقبلة.