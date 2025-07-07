غارات تستهدف ميناء الحديدة في اليمن

استهدفت غارات إسرائيلية ميناء الحديدة تزامنا مع إصدار الجيش الإسرائيلي إنذارا بإخلاء مواقع عديدة في اليمن.



وذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" الحوثية أن: "طيران العدو الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على الحديدة".

وأضافت أن "العدو الإسرائيلي يستهدف موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة الكهرباء المركزية رأس الكثيب".

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع إن "القوات الجوية اليمنية تتصدى في هذه الأثناء للعدوان الصهيوني على بلدنا".

إلى ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن "من بين الأهداف الإرهابية التي تم قصفها في ميناء رأس عيسى تم استهداف السفينة التجارية "غالاكسي ليدر" التي استولى عليها الحوثيون في نوفمبر 2023".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدرا إنذارا عاجلا إلى المتواجدين في موانئ الحديدة ورأس عيسى والصليف ومحطة كهرباء الحديدة - راس الخطيب، معلنا نيته استهداف هذه المواقع.