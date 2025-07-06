الهيئة الوطنية للإعلام ترعى مشروع وزارة الثقافة لاكتشاف ودعم المواهب الموسيقية في المحافظات

- المسلماني: المايسترو سليم سحاب قيمة فنية كبيرة، والمشروع يمثل خطوة مهمة لبناء جيل جديد من المبدعين

- الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا وثيقًا بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الثقافة في مختلف المجالات

في إطار دعم الدولة للمواهب الشابة وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية والإعلامية، التقى الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بكل من المايسترو سليم سحاب، والكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك لبحث سُبل التعاون في رعاية مشروع وزارة الثقافة لاكتشاف ورعاية المواهب الجديدة في العزف والغناء بمحافظات الجمهورية، والذي يقوده المايسترو سليم سحاب.

وخلال اللقاء، أشاد المسلماني بفكرة المشروع الذي أعلنه الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والذي يهدف إلى تبني الطاقات الإبداعية الشابة في مجالي الموسيقى والغناء، وتكوين أكثر من أوركسترا وكورال وطني من الأطفال والشباب، ليكونوا نواةً لجيل جديد من العازفين والمطربين المدرَّبين على أعلى مستوى، يُمثّلون صوت مصر الثقافي في الحاضر والمستقبل، ويعكسون ثراء الموهبة المصرية في مختلف ربوع الوطن.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن المايسترو سليم سحاب يُعد من الرموز الفنية الكبيرة في مصر والعالم العربي، وله إسهامات ممتدة في اكتشاف ودعم المواهب وتقديم الفن الراقي، مشيرًا إلى أن المشروع يعكس بُعدًا وطنيًا، ويُجسّد حرص الدولة على الاستثمار في الإنسان المصري من خلال الثقافة والفنون.

كما أشار المسلماني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التعاون بين الهيئة الوطنية للإعلام ووزارة الثقافة، من خلال تغطية ودعم الفعاليات الثقافية والفنية والمهرجانات في مختلف أنحاء الجمهورية، بما يُعزّز من دور الإعلام الوطني في إبراز الهوية الثقافية المصرية، وبناء الإنسان، وترسيخ القيم الإبداعية التي تُعبّر عن روح المجتمع المصري وتاريخه وحضارته.