ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا

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ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في اندونيسيا اليوم الاثنين مطلقا سحابة من الرماد وصلت إلى ارتفاع 11 ميلا (7ر17 كيلومتر).