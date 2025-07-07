 ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا - بوابة الشروق
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ثوران بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في إندونيسيا


نشر في: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 7 يوليه 2025 - 8:22 ص

 ثار بركان جبل ليوتوبي لاكي لاكي في اندونيسيا اليوم الاثنين مطلقا سحابة من الرماد وصلت إلى ارتفاع 11 ميلا (7ر17 كيلومتر).


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