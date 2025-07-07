المكسيك تتوج بكأس الكونكاكاف الذهبية أمام أمريكا

تُوج منتخب المكسيك ببطولة كأس الكونكاكاف الذهبية 2025، بعد الفوز على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية، بهدفين مقابل هدف، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين صباح اليوم الأحد.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب إن آر جي في هيوستن الأمريكية، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجرياتها، مع أفضلية نسبية من منتخب المكسيك.

وتمكن منتخب أمريكا من التقدم في النتيجة بالدقيقة الخامسة عن طريق اللاعب كريس ريتشاردز، برأسية قوية، ارتطمت في العارضة، وتخطت خط المرمى، قبل أن ترتد إلى الملعب، إلا أنه تم احتساب الهدف مباشرةً.

وفي الدقيقة 27، نجح اللاعب راؤول خيمينز من تسجيل هدف التعادل لمنتخب المكسيك، بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، سكنت أعلى شباك منتخب أمريكا.

وسجل منتخب المكسيك الهدف الثاني في الدقيقة 77 من المباراة، عن طريق رأسية من إديسون ألفاريز، إلا أنه تم إلغاء الهدف في البداية بداعي التسلل، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحته.

وبتلك النتيجة، يُتوج منتخب المكسيك ببطولة كأس الكونكاكاف الذهبية للمرة العاشرة في تاريخه، متفوقًا على منتخب أمريكا، الذي تُوج بالبطولة 7 مرات من قبل.