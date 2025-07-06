فنانون شعبيون في عزاء المطرب الشعبي أحمد عامر بالحامْدية الشاذلية

شهد مسجد الحامْدية الشاذلية بمنطقة المهندسين، مساء الأحد، مراسم عزاء المطرب الشعبي الراحل أحمد عامر، وسط حضور كثيف من نجوم الوسط الفني، خصوصًا أبناء الأغنية الشعبية، يتقدّمهم الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، الذي حرص على تقديم واجب العزاء بنفسه، تقديرًا لمكانة الراحل في قلوب محبيه وزملائه.

جاء العزاء بعد أيام قليلة من وفاة الفنان أحمد عامر، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي، تاركًا وراءه رصيدًا فنيًّا كبيرًا ومسيرة حافلة بالنجاحات في مجال الأغنية الشعبية، إلى جانب سيرة طيبة ومحبة واسعة بين جمهوره وزملائه.

وحرص عدد من نجوم الغناء الشعبي على التواجد في العزاء، في مشهد يعكس تقدير الوسط الفني للراحل، ومن أبرز الحاضرين: حمزة الصغير، إسماعيل الليثي، سعد الصغير، مصطفى حجاج، طارق الشيخ، ومحمود الليثي، الذين حرصوا على مؤازرة أسرة الفقيد وتقديم التعازي وسط أجواء خيّم عليها الحزن والوفاء.

وأكّدت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة مصطفى كامل، في بيان سابق، تنظيم العزاء الرسمي للفنان الراحل، تكريمًا له ولإسهاماته الفنية، وتقديرًا لما تحلّى به من خُلُق رفيع وسيرة عطرة بين زملائه وجمهوره.

ويُعد أحمد عامر من الأصوات البارزة في ساحة الغناء الشعبي، حيث تميّز بأسلوبه الخاص وصوته الدافئ، وحقّق نجاحًا جماهيريًّا واسعًا عبر عدد من الأغاني التي لاقت رواجًا في الشارع المصري. كما عُرف بعلاقاته الطيبة داخل الوسط الفني، والتزامه الفني والأخلاقي طوال مسيرته، ما جعله يحظى بحب وتقدير واسع من زملائه ومحبيه.

رَحَل أحمد عامر، لكن صوته وإرثه الفني سيبقيان شاهدين على موهبة نادرة وشخصية محبوبة، كانت جزءًا أصيلًا من وجدان الجمهور المصري وعشّاق الأغنية الشعبية.