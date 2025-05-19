تقرير: لا تقدم في مفاوضات اتفاق الأسرى ووقف النار

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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها إنه لم يتم إحراز تقدم في مفاوضات التوصل لاتفاق بشأن الأسرى.

وأوضحت المصادر المطلعة على تفاصيل مفاوضات إتفاق إعادة المحتجزين ووقف النار إنه لم يتم إحراز تقدم في قطر.

ويأتي ذلك في أعقاب استئناف المحادثات الأسبوع الماضي بعد إطلاق سراح المحتجز الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر.

وأمس الأحد،، تحدث تقرير عبري عن تقديم إسرائيل مقترح لوقف الحرب على غزة لمدة 60 يوما مقابل إفراج حركة حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين الأحياء.

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية، مساء الأحد، نقلا عن مصادر إسرائيلية مطلعة على المفاوضات أن "الوفد المفاوض تقدم يوم السبت بمقترح جديد خلال المفاوضات الجارية بالعاصمة القطرية الدوحة"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأضافت أن المقترح "يتضمن إطلاق حماس سراح نصف الأسرى (الإسرائيليين) الأحياء في غزة، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما".

وتقدر تل أبيب وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و100 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

كما يشمل المقترح مناقشة مستقبل الحرب خلال الهدنة، والتفاوض على نزع سلاح الفصائل الفلسطينية وترحيل قياداتها، وهما مطلبان تصمم عليهما تل أبيب، وفق المصادر.

وفي أكثر من مناسبة، أكدت حماس رفضها التخلي عن السلاح، طالما تواصل إسرائيل احتلال الأراضي الفلسطينية.

ومن جانبه، نفى القيادي البارز في حركة حماس، سامي أبو زهري، صحة الأنباء التي أفادت بأن الحركة وافقت على إطلاق سراح ما بين سبعة وتسعة محتجزين مقابل وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.

وقال أبو زهري لقناة "الجزيرة"، إن "الاحتلال يحاول تضليل المشهد بأخبار كاذبة، ولا صحة للشائعات حول موافقة الحركة على إطلاق سراح رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة شهرين".

وأضاف: "نحن مستعدون لإطلاق سراح كافة الأسرى دفعة واحدة، شريطة أن يلتزم الاحتلال بوقف إطلاق النار بضمانات دولية".