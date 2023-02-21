كشف الحاج عمرو مرعي، منتشل جثة الطفل عماد محمود، عن طريقة انتشال جثة الطفل الذي توفى بعد سقوطه في بئر صرف صحي بمحافظة دمياط، قائلا: "أنا حسيت إنه ابني عشان كده نزلت".

وأضاف مرعي"، خلال لقاء عبر زووم ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن فرق الإنقاذ لم تتدخل في انقاذ الطفل، إلا أن الأهالي هم فقط من ساعدوا في إخراج الطفل بسرعة كبيرة، مشيرًا إلى أن أهالي البلد ساعدوه في خفض منسوب المياه 5 سنتيمتر حتى يكون قادرا على الغطس في المياه لانتشال جثمان الطفل عماد.

وتابع: "فرق الإنقاذ لم تساعدني ولم يتدخلوا في انتشال الطفل عماد.. وأنا والأهالي ساعدنا في انتشال الطفل"، مؤكدًا أنه انتشل جثمان الطفل في تمام الساعة الـ3 عصرًا.