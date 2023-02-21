سكرتير الأمن الروسي: المسار نحو الشراكة الاستراتيجية مع الصين أولويتنا

صرح سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، بأن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين يمثل أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا.

وقال باتروشيف في اجتماع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي: "إن المسار نحو تطوير شراكة استراتيجية مع الصين هو أولوية غير مشروطة في السياسة الخارجية لروسيا".

وأضاف: "أن الغرب الجماعي يعمل ضد روسيا والصين، وكذلك ضد الدول النامية، وفي هذا الصدد، فإن تعميق التنسيق الروسي الصيني له أهمية خاصة"، بحسب وكالة سبوتنيك الروسية.

وتابع: "الأحداث الدامية التي أطلقها الغرب في أوكرانيا هي مجرد مثال واحد. كل هذا يتم ضد روسيا والصين، وكذلك على حساب الدول النامية. في سياق الحملة التي أطلقها الغرب الجماعي لمضاعفة احتواء روسيا والصين، فإن تعميق التنسيق والتفاعل الروسي الصيني على الساحة الدولية له أهمية خاصة".