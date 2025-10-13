رئيس جهاز مدينة العلمين: بدء تسليم وحدات الحي اللاتيني بعد إنجاز 75% من الإنشاءات



قال الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه يجرى حاليًا تسليم الوحدات السكنية بالحي اللاتيني، وذلك بعد الانتهاء من 75% من الأعمال الإنشائية، في المرحلتين الأولى والثانية.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة بمشروع "الحي اللاتيني" رافقه خلالها المهندس محمد عادل نائب رئيس الجهاز، والمهندس فرج استشاري المشروع ومديرو الإدارات المعنية، ومسئولو الشركات المنفذة للأعمال.

حيث أوضح، أن مشروع الحي اللاتيني مقام على مساحة فاخرة تبلغ "404" فدان حوالي "1,696,800 م²"، بمساحة بناء إجمالية تصل إلى 1,936,581 م²، ويضم نحو 10,316 وحدة سكنية موزعة على 6 مناطق رئيسية بإجمالي 178 عمارة سكنية، إلى جانب عدد كبير من الخدمات على مساحة 196,286 م²، تشمل مناطق تجارية وترفيهية ومساحات خضراء وممرات للمشاة، بما يحقق التكامل والتنوع العمراني داخل المشروع.

ووجّه الدكتور مهندس محمد خلف الله، خلال الجولة بضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والدقة في تنفيذ الأعمال، ومتابعة التفاصيل النهائية للواجهات والتشطيبات الداخلية، مؤكدًا على سرعة الانتهاء من أعمال اللاند سكيب والاهتمام بعناصر التجميل الحضري بما يعكس الصورة الحضارية لمدينة العلمين الجديدة.

كما أوضح المهندس محمد عادل، نائب رئيس الجهاز، أنه يجرى حاليًا تنفيذ ملاعب تنس وخماسي ومناطق رياضية متعددة، إلى جانب إنشاء مسجد يخدم سكان الحي اللاتيني، وذلك ضمن خطة شاملة لتوفير جميع الخدمات الترفيهية والدينية لسكان المشروع.