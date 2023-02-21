وزير النقل يعلن أسعار تذاكر واشتراكات المترو والقطار الخفيف

• الوزير: الأسعار تساوي 50%؜ من قيمتها الحقيقية





أعلن وزير النقل، كامل الوزير، أسعار التذاكر والاشتراكات الشهرية للقطار الكهربائي الخفيف LRT، للوصول إلى العاصمة الإدارية، حيث تبلغ قيمة تذكرة ركوب 3 محطات 10 جنيهات، و15 جنيها لركوب 5 محطات، و20 جنيها لأكثر من 7 محطات، وأسعار الاشتراك الشهري هي 300 جنية شهري لـ 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيهات للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض، و500 جنيه شهري لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض، و600 جنيه شهري لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنية للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض، موضحا أن زمن التقاطر بين القطارات ربع ساعة بدا من رأس الساعة، وتكثيفه فى فترات الذروة (الصباحية – المسائية).

وقال الوزير، إن طريقة الاشتراك هي الاتصال بالموظف المسئول في RATP المسئولة عن إدارة القطار الكهربائى الخفيف LRT وإعلامه بعدد الإشتراكات المطلوبة والاتفاق معه على الذهاب إلى محطة عدلي منصور لتسديد المبلغ المطلوب واستلام الكروت، لافتا إلى أن رقم التليفون: 01103776676، ورقم خدمة العملاء: 19549، والموقع الاكتروني: https://www.mobilitycairo.com/.

وأضاف أن أسعار وأنواع الاشتراكات الشهرية لخطوط مترو الأنفاق طبقا لعدد المراحل والمحطات وهي عدد 1 مرحلة بواقع 9 محطات سعر التذكرة 5 جنيه وباشتراك شهري 185 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3,1 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 38%، وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 500 جنيه وبنسبة 10% خصم إضافية، وعدد مرحلتين بإجمالي 16 محطة يبلغ سعر التذكرة 7 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 230 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 3,8 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 45%، وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 630 جنيها وبنسبة 9% خصم إضافية.

وتابع أن الثلاث مراحل التي تضم 25 محطة يكون سعر التذكرة 10 جنيهات، وتعريفة اشتراك شهري 270 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 4,5 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 55%، وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 760 جنيها وبنسبة 6% خصم إضافية، أما المرحلة الرابعة التي تضم أكثر من 4 مراحل وبإجمالي عدد محطات تزيد عن 25 محطة يكون سعر التذكرة 10 جنيهات وتعريفة اشتراك شهري 360 جنيها بواقع تكلفة تذكرة 6,0 جنيه داخل الاشتراك وبنسبة خصم 40%، وتعريفة الاشتراك الربع سنوي 1000 جنيه وبنسبة 7% خصم إضافية.

أما فيما يتعلق باشتراكات المترو السنوية، فتنقسم إلى اشتراك سنوي لخطين مترو بسعر 2760 جنيه، واشتراك سنوي ثلاثة خطوط مترو بسعر 3465 جنيه، ويضاف لأسعار الاشتراكات التالي (سعر استمارة 5 جنيهات الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده، وسعر استمارة 10 جنيهات الاشتراكات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده، ومبلغ 25 جنيها عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالح لمدة خمس سنوات)، ولطلبات الاشتراك يتم التواصل مع الموظف المسئول علي رقم (01281772886)، المستندات المطلوبة (صورة الرقم القومي + صورة شخصية).

وأكد الوزير أن هذه الأسعار تساوي ٥٪؜ من قيمة التكلفة الحقيقة لأسعار التذاكر الحقيقية، ذاكرا أن زيادتها سيتوقف على عدد الركاب، معلنا عن أن الأسعار لا يتوقف دعمها من موازنة الدولة بل من خدمات استثمارية أو تجارية على جانبي المشروع أو من مشاريع الوزارة.