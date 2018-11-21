تقرير: هولندا ترسل 230 مدربا عسكريا لتدريب جنود أوكرانيين في ألمانيا

أفاد تقرير هولندي، اليوم الثلاثاء، بأن هولندا سترسل خلال العام الجاري 230 مدربا عسكريا آخر إلى ألمانيا لتدريب الجنود الأوكرانيين.

وذكر التقرير -الذي نقلته صحيفة (إن أو إس) الهولندية- أن "وزير الخارجية الهولندي فوبكه هويكسترا، ووزيرة الدفاع كاجسا أولونجرين، ووزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي ليسجي شرينماخر، كتبوا إلى مجلس النواب هذا العام أن البلاد ستساهم في تدريب ما مجموعه 30 ألف جندي أوكراني، مؤكدين أنه بالنظر إلى التعبئة واسعة النطاق في روسيا، فإن تدريب الجيش الأوكراني مهم لاستقرار بلادهم".

وأضاف أنه "من المقرر أن يصل أول 30 مدربا عسكريا هولنديا في أبريل ومايو وسيبقوا لمدة أربعة أسابيع، وسيصل 200 آخرون في أغسطس وسبتمبر لمدة ستة أسابيع".

وتابع التقرير "بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العسكريون الهولنديون يشاركون بتدريب الأوكرانيين في بريطانيا على مدار العام".

من جانبها، أشارت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية إلى أن المساعدات العسكرية الهولندية لأوكرانيا، تجاوزت المليار يورو.. وأن هولندا تخطط في عام 2023 لتخصيص 2.5 مليار يورو لدعم أوكرانيا.