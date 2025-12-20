 رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني - بوابة الشروق
السبت 20 ديسمبر 2025 8:02 م القاهرة
رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح شمال نهر الليطاني

بيروت - (د ب أ)
نشر في: السبت 20 ديسمبر 2025 - 7:45 م | آخر تحديث: السبت 20 ديسمبر 2025 - 7:45 م

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح جنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء والدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية شمال النهر.

جاء خلال استقبال سلام اليوم السبت لرئيس الوفد اللبناني المفاوض في لجنة (الميكانيزم) سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة"، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وقال سلام، إن "المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وان الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادًا إلى الخطة التي أعدّها الجيش اللبناني بناءً على تكليف من الحكومة".

وشدد سلام، "على ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية".

يذكر أن قيادة الجيش اللبناني كانت وضعت أمام مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت في 5 سبتمبر الماضي خطة بمراحل مُتتالية، لضمان تطبيق قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصراً، وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية.

