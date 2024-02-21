مستشار الرئيس الفلسطيني: الإدارة الأمريكية بسياستها الحمقاء تعادي العرب والمسلمين

أعرب مستشار الرئيس الفلسطيني وقاضي قضاة فلسطين الدكتور محمود الهباش، عن استنكاره بأشد العبارات لاستخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض «فيتو»، خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وقال خلال تصريحات لفضائية «القاهرة الإخبارية»، صباح الأربعاء: «نستنكر هذه السياسة الأمريكية العدوانية، ونعتبرها اشتراكًا ورعاية للعدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة».

وأشار إلى أن «السلطة الفلسطينية ترى بأن واشنطن تعطي الضوء الأخضر والدعم والرعاية لإسرائيل، فوق السلاح والذخائر؛ لتنفيذ هذا العدوان الهمجي والمحرقة ضد الشعب الفلسطيني».

وتساءل: «ألا يدرك الساسة الأمريكان أنهم يسيئون لأنفسهم وصورة بلادهم وحكوماتهم وإدارتهم بهذا السلوك الأرعن في مجلس الأمن؟! العالم كله في جهة وأمريكا في جهة أخرى».

وأضاف: «الإدارة الأمريكية الرعناء بهذه السياسة الحمقاء، فوق أنها تعادي وتعلن العداء للعرب والمسلمين والشعب الفلسطيني بانحيازها لصالح إسرائيل، هي أيضًا تسيء لنفسها ولصورتها أمام الشعوب والعالم والدول وحلفائها وأصدقائها».

واستخدمت الولايات المتحدة، الثلاثاء، حق النقض «فيتو»، خلال تصويت في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق نار إنساني فوري في غزة.

وطالب المقترح الجزائري بوقف إنساني فوري لإطلاق النار ينبغي أن يحترمه جميع الأطراف، وهو ما حظي بتأييد 13 عضوا بمجلس الأمن مقابل امتناع المندوب البريطاني عن التصويت، ورفض الجانب الأمريكي للاقتراح مما عطل بدوره تطبيق المقترح من جانب مجلس الأمن.

وأكد البيت الأبيض، أن واشنطن لم تتمكن من دعم قرار مجلس الأمن الدولي لأنه كان سيعرض محادثات حساسة للخطر، مضيفا في بيان صحفي نشرته «سكاي نيوز» أن الوقت ليس مناسبا لوقف إطلاق النار في غزة.

وتعتبر هذه المرة الثالثة التي تستخدم فيها الولايات المتحدة هذا الحق لتعطيل وقف إطلاق النار بشكل نهائي وعاجل داخل القطاع ما يجعلها داعما رئيسيا لجيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها ضد الفلسطينيين في غزة، والتي يحاكم فيها حاليًا أمام محكمة العدل الدولية.