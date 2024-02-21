شولتس يواصل موقفه الرافض لتوريد صواريخ تاوروس لأوكرانيا

واصل المستشار الألماني أولاف شولتس، موقفه الرافض لتوريد صواريخ "تاوروس" الموجهة لأوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت، في المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين اليوم الأربعاء، إن المستشار الألماني يؤيد "من كل قلبه" المذكرة التي قدمتها كتل أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى البرلمان بخصوص الحرب في أوكرانيا.

يذكر أن المذكرة المزمع مناقشتها في البرلمان الألماني غدا الخميس، تتضمن عدة مطالب من بينها "توريد المزيد من أنظمة الأسلحة بعيدة المدى الضرورية" لأوكرانيا.

وجاء في المذكرة أيضا أن الهدف من ذلك هو تمكين أوكرانيا "من تنفيذ هجمات مستهدفة على أهداف ذات أهمية استراتيجية في الخطوط الخلفية للمعتدي الروسي".

ورغم أن صواريخ "تاوروس" تستوفي هذه المتطلبات، فإنه لم يتم النص عليها صراحة في مذكرة كتل أحزاب الائتلاف الحاكم. حتى هيبشترايت لم يستخدم كلمة "تاوروس" في تصريحاته وإنما قال عن موقف المستشار الألماني إن "المستشار لا يزال عند موقفه فيما يتعلق بتوريد نظام سلاح بعينه".

كانت حكومة أوكرانيا طلبت من ألمانيا رسميا في مايو 2023 الحصول على صواريخ تاوروس التي يتم إطلاقها من طائرات كنوع من الصواريخ الموجهة،ويمكنها أن تصيب أهدافا على مسافة تصل إلى 500 كيلومتر.

جدير بالذكر أن العاصمة الروسية موسكو تقع في خط مستقيم تقل مسافته عن 500 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية، أي أنها تقع في مدى هذه الصواريخ.