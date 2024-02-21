«مؤسسة القلعة للمنح الدراسية» تفتح باب التقديم على منح شهادة الماجستير حتى 15 أبريل 2024

• تقديم أكثر من 207 منحة دراسية حتى الآن في 34 تخصص من 72 جامعة عالمية على مستوى 15 محافظة مصرية



أعلنت "مؤسسة القلعة للمنح الدراسية" عن فتح باب التقديم للحصول على المنح الدراسية، التي تشمل درجة الماجستير، من أبرز الجامعات العالمية التي تقدمها سنويًا، للعام الثامن عشر على التوالي، للفترة الدراسية 2024/2025، بالإضافة إلى فتح باب التقديم للمِنَح المقدمة من "الشركة المصرية للتكرير"، أكبر استثمارات شركة القلعة، للعام السابع على التوالي للقاطنين في المناطق المحيطة بالمشروع في مسطرد او العاملين في قطاع البترول.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة القلعة التي تركز على تطوير المنظومة التعليمية والاستثمار في الشباب، لكونهم المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية والمجتمعية، لبناء الكوادر الوطنية تستطيع قيادة المستقبل، وقادرة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية وذلك أيضا تماشيا مع استراتيجية الدولة التي تولي اهتماماً خاصاً بتنمية وتطوير قدرات الشباب لخلق جيل من الشباب المتخصص ذوي الكفاءات العالية لتعزيز التنمية في مختلف القطاعات، تفعيلا لأهداف التنمية المستدامة المعنية بكل من التعليم الجيد "الهدف 4"، والعمل اللائق ونمو الاقتصاد "الهدف 8"، والحد من أوجه عدم المساواة "الهدف 10".

وقد تم فتح باب التقديم للحصول على شهادة الماجستير للعام الدراسي 2024/2025 حتى يوم 15 أبريل 2024، وتنص شروط التقديم على ضرورة أن يكون طالب المنحة مصري الجنسية، مُقيم في مصر، ولا يتجاوز عمره 35 عاماً عند موعد إغلاق قبول الطلبات، وأن يكون المتقدم قد تم قبوله بالفعل في الجامعة التي يعتزم الالتحاق بها وإرفاق خطاب قبول الجامعة مع استمارة التقديم، وأن يتمتع المتقدم بمواصفات شخصية جادة ومنفتحة ولديه سجل دراسي متميز، وأن يكون هناك حاجة فعلية للدعم المادي للدراسة بالجامعة المختارة. كما تشترط المنحة العودة للعمل في مصر بعد الانتهاء من المنحة لمدة عامين على الاقل حتى يتسنى الاستفادة من الخبرات العلمية والأكاديمية التي تم اكتسابها ومشاركتها مع الاخرين.

نجحت المؤسسة منذ إنشائها عام 2007 في مواصلة تقديم برنامج المنح الدراسية للشباب، وذلك نتيجة لاستدامة مصدر التمويل، حيث تحصل المؤسسة على تمويل من عائدات الوقف الدائم الذي خصصته شركة القلعة.

وقد بلغ إجمالي عدد المنح الدراسية المقدمة 207 منح في 72 جامعة عالمية في 34 تخصصاً علمياً، حيث حرصت المؤسسة على استمرار البرنامج على الرغم من التحديات الاقتصادية غير المتوقعة التي ظهرت خلال الأعوام الأخيرة وهو ما أدى إلى تقليل عدد المنح المقدمة.

يمثل الفائزون بالمنح التي تقدمها مؤسسة القلعة مختلف شرائح المجتمع المصري من 15 محافظة مختلفة، حيث أتم الفائزون دراساتهم في أكثر من 34 تخصصًا في أبرز الجامعات العالمية بالولايات المتحدة وأوروبا، حيث سيدرسون مجموعة متنوعة من التخصصات، بما في ذلك القانون والاقتصاد والرياضيات والهندسة المعمارية والهندسة وغيرها، وبالإضافة إلى المنح الدراسية الأساسية التي تقدمها المؤسسة، قامت المؤسسة للسنة السابعة على التوالي بتقديم منحاً دراسية ممولة من الشركة المصرية للتكرير التابعة للقلعة في قطاع الطاقة، وذلك للطلاب الراغبين في الحصول على درجات الماجستير.

وفي إطار حرص المؤسسة على المساهمة في دعم قدرات العاملين بالجهاز الحكومي، تقدم للسنة الرابعة على التوالي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة منحة "قُدرات" للعاملين في الجهاز الحكومي في مجال الشؤون العالمية والسياسة العامة، والإدارة العامة، للحصول على الماجيستير ودبلومة الدراسات العليا. وسيتم فتح باب التقديم لمنحة "قُدرات" للعام الدراسي 2024/2025 من يوم 7 أبريل إلى 7 مايو 2024.

تجدر الإشارة إلى أن القلعة وشركاتها التابعة كانت من أوائل الشركات الرائدة التي ركزت في برامجها للتنمية المجتمعية على تطوير المنظومة التعليمية من كل الأوجه للمساهمة في الارتقاء بمستوى التعليم للطالب في جميع مراحل تعليمه بدءا من مرحلة رياض الأطفال والتي تتمثل في تقديم منح لمعلمي تلك المرحلة - برنامج "مستقبلي للمعلمين" وبرنامج نظارتي - حتى مراحل التعليم الجامعي والفني والماجستير من خلال تقديم منح برنامج "مستقبلي للطلبة " ومنح "مؤسسة القلعة للمنح الدراسية".

بالإضافة إلى تطوير 45 مدرسة حيث تقدم الشركة المصرية للتكرير برنامج "مستقبلي للطلبة والمعلمين" للقاطنين في المناطق المحيطة بالمشروع في مسطرد، وقد بلغ حصيلة المستفيدين من برنامج مستقبلي للطلبة والمعلمين 479، حيث دعم برنامج مستقبلي للطلبة 152 طالبًا وطالبة منذ انطلاقه في 2016، بينما حصل 6 طلاب على منح للدراسات العليا بجامعات دولية، كما حصل 106 طلاب على منح تدريب فني بمعهد السالزيان "دون بوسكو". وفيما يخص برنامج "مستقبلي" للمعلمين بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 215 معلما ومعلمة منذ انطلاقه في 2017.