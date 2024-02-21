 تونس تستورد 2000 طن موز من مصر بمناسبة شهر رمضان - بوابة الشروق
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تونس تستورد 2000 طن موز من مصر بمناسبة شهر رمضان

تونس (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 4:58 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 فبراير 2024 - 4:59 م
أعلن مسؤول بوزارة التجارة التونسية عن توريد ألفي طن من الموز من مصر بمناسبة شهر حلول رمضان في ظل النقص الكبير لهذه الفاكهة في السوق وارتفاع أسعارها.

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، عن المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التويتي، قوله إن الكميات المستوردة ستعرض للبيع للعموم بسعر لا يتجاوز 5 دينار الكيلوجرام الواحد (6ر1 دولار).

وتناقص الموز، الفاكهة الأكثر شعبية في العالم، بشكل كبير في الأسواق المحلية لارتفاع أسعارها حيث وصل سعر الكيلوجرام إلى مستوى 15 دينار لدى الباعة في السوق السوداء.

وتقوم الدولة باستيراد الموز من مصر للموسم الثاني بعد رمضان 2023.

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