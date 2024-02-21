تونس تستورد 2000 طن موز من مصر بمناسبة شهر رمضان

أعلن مسؤول بوزارة التجارة التونسية عن توريد ألفي طن من الموز من مصر بمناسبة شهر حلول رمضان في ظل النقص الكبير لهذه الفاكهة في السوق وارتفاع أسعارها.



ونقلت وكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، عن المدير العام للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، حسام الدين التويتي، قوله إن الكميات المستوردة ستعرض للبيع للعموم بسعر لا يتجاوز 5 دينار الكيلوجرام الواحد (6ر1 دولار).



وتناقص الموز، الفاكهة الأكثر شعبية في العالم، بشكل كبير في الأسواق المحلية لارتفاع أسعارها حيث وصل سعر الكيلوجرام إلى مستوى 15 دينار لدى الباعة في السوق السوداء.



وتقوم الدولة باستيراد الموز من مصر للموسم الثاني بعد رمضان 2023.