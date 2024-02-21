كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي عثر على وثائق رسمية في مدينة خان يونس في قطاع غزة، توكد أن قائد حركة «حماس» يحيى السنوار، حصل على التزام من «حزب الله» اللبناني، بفتح جبهة في الشمال.

ووفقا لصحيفة «يانيت» الإسرائيلية، فإنه في وثيقة تقييم الوضع كتب السنوار لرجاله: «لقد حصلنا على تعهد بأن المحور سيشارك في مشروع التحرير الكبير نظرا لطبيعة العلاقة التي نعمل عليها».

ولفت إلى أن «حزب الله يكتفي بإطلاق النار على مواقع في جبل دوف، ومحاولة إرهاق الجيش الإسرائيلي»، مشيرًا إلى أنه «بطريقة أو بأخرى، حقق (حزب الله) إنجازا تمثل بإخلاء مستوطنات خط التماس وتحويل أكثر من 100 ألف رجل وامرأة إسرائيليين إلى لاجئين في بلدهم».

وأعلن حزب الله اللبناني، يوم أمس الثلاثاء، عن استهداف موقع إسرائيلي في محيط ثكنة راميم بصاروخ «بركان».

وتشهد حدود لبنان الجنوبية تبادلا متقطعًا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر الماضي.

وتصاعدت وتيرة القصف الإسرائيلي للقرى والبلدات الحدودية اللبنانية، حيث استهدف جيش الاحتلال العديد من المنازل المدنية، ما أدى إلى مقتل مدنيين بينهم أطفال.

وبالمقابل وسّع «حزب الله» من عملياته على المواقع والمستوطنات الإسرائيلية، حيث قصف مستوطنة كريات شمونة بالعديد من صواريخ «كاتيوشا» وصواريخ «فلق»، ما أدى إلى أضرار كبيرة وإصابات متعددة.