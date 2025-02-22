 شادي محمد يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شادي محمد يختار التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك


نشر في: الجمعة 21 فبراير 2025 - 11:58 م | آخر تحديث: الجمعة 21 فبراير 2025 - 11:58 م

اختار شادي محمد نجم الأهلي السابق ورئيس جهاز كرة القدم النسائية بالنادي التشكيل الأفضل للفريق في مواجهة الزمالك بلقاء القمة، مساء السبت، في الجولة 15 من بطولة الدوري

أشار شادي محمد عبر قناة أون تايم سبورتس إلى أن الأنسب هو تواجد محمد الشناوي في حراسة المرمى أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومصطفى العش وكريم الدبيس.

وأضاف "وفي الوسط مروان عطية، أحمد رضا، وإمام عاشور خلف الثلاثي الهجومي حسين الشحات وجراديشار ووسام أبو علي".

ويحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 32 نقطة، وخلفه الزمالك 27 نقطة، بينما يعتلي بيراميدز الصدارة برصيد 43 نقطة.


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