نائب مستشار النمسا: حادث نيوزلندا خسيس وندين العنف والتطرف الديني

أكد نائب مستشار النمسا هاينز كريستيان شتراخه، أن الحكومة تبذل كل ما فى وسعها لتعزيز الاندماج بين كل طوائف المجتمع واستيعاب الوافدين ممن يحترمون القيم الأوروبية، وأنه لا يستهدف عقيدة أو طائفة ولكنه يسعى للتصدي للجماعات الراديكالية التي تستغل الدين لأطماع ومأرب سياسية.

وقال المسئول النمساوي -في رسالة بعث بها إلى وسائل الإعلام النمساوية اليوم الخميس- إن حزب الحرية الذي يتولي رئاسته يصف حادث الهجوم الارهابي على مسجدين فى مدينة كرايست تشيرش فى نيوزلندا بأنه عمل خسيس وحقير ولا يمكن لنا أن نؤيد العنف والارهاب مطلقا حيث نسعى الى إرساء القيم الانسانية وتعزيز الديمقراطية.

ونفى شتراخه ممارسة التحريض ضد المسلمين في أوروبا، مؤكدا احترام الكامل للديانة الاسلامية وأن خلافه فقط مع الجماعات الراديكالية المتطرفة.

كانت منظمات وهيئات إسلامية في النمسا قد أعلنت عزمها مقاضاة نائب المستشار النمساوي بتهمة التحريض على الأقليات المسلمة فى أوروبا وتبني توجهات يمينية متطرفة.