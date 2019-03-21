رئيس وزراء باكستان يثمن موقف نظيرته النيوزيلندية ضد الإسلاموفوبيا والتطرف الدولي

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، اتصالا هاتفيا، مع رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، ثمن فيه موقفها الثابت ضد الشعور بالعداء للإسلام (الإسلاموفوبيا) والتطرف الدولي، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع على المسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وأشاد عمران خان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية اليوم الخميس، بالرد السريع من قبل السلطات المحلية إثر الهجوم، وأعرب عن شكره على تعاطفها وتضامنها مع المسلمين المقيمين في نيوزيلندا.

وأعرب عن تعازيه لضحايا الهجوم، وقال "إن باكستان أيضاً ضحية الإرهاب وخسرت نحو 70 ألفا من الأرواح الأبرياء في أعمال الإرهاب"، وأكد وقوف باكستان وتضامنها مع نيوزيلندا.

من جانبها أقرت جاسيندا أردرن بتضحيات الباكستانيين في الهجوم، وقالت بأن بلادها تثمن مساهمات الجالية المسلمة، مؤكدة أهمية حريتها وحمايتها.