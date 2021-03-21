مديرو الإدارات التعليمية بالإسكندرية يتابعون سير العمل بالمدارس

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تفقد مديرو الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، سير العمل في عدة مدارس.

وزار محمد رفاعة، مدير إدارة برج العرب التعليمية، مدرسة برج العرب الإعدادية بنين، ومدرسة برج العرب الثانوية بنين، ومدرسة شفيق الخشن الابتدائية؛ لمتابعة سير العملية التعليمية بالفصول وانتظام الطلاب، والحث على الاشتراك بالمجموعات المدرسية والقنوات التعليمية والابتعاد عن السناتر والدروس الخصوصية.

وعلى جانب آخر، زارت علا سليمان، مدير إدارة وسط التعليمية، مدرسة الفواطم الرسمية لغات؛ لمتابعة أعمال التطوير بالحديقة والصوبة الزراعية وحجرات الأنشطة التي تم تطويرها بالمدرسة.

ومن ناحية أخرى، تفقد عبد المعطي التمساح مدير إدارة الجمرك التعليمية، مدرسة الأنفوشي وقايتباي وأحمد لطفي والمرصد؛ لمتابعة سير العملية التعليمية والأنشطة.