باكستان: 3667 إصابة جديدة بكورونا و44 حالة وفاة في 24 ساعة

أعلنت باكستان، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لترتفع حصيلة الوفيات في أنحاء البلاد جراء الفيروس إلى 13 ألفا و843 حالة، اليوم الأحد.

وأعلن المركز الوطني للقيادة والعمليات في أحدث إحصاء له لعدد المصابين، تسجيل 3667 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة المصابين في البلاد إلى 626 ألفا و 802 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة "ذا نيشن"الباكستانية اليوم.

ومازال إقليم السند الأكثر تضررا من الجائحة.

وأجرت باكستان حتى الآن تسعة ملايين و773 ألفا و993 اختبارا للكشف عن الفيروس، من بينها 41 ألفا و960 في الساعات الـ24 الماضية.

وتعافى 581 ألفا و852 شخصا في أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 2900 مريضا في حالة حرجة.