فرنسا تحذر من أزمة غذاء عالمية

قال وزير الزراعة الفرنسي جوليان دينورماندي، في بروكسل، اليوم الاثنين، قبل اجتماع‭ ‬وزراء الزراعة بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إن الحرب بين أوكرانيا وروسيا، وهما من أكبر منتجي المحاصيل في العالم، قد تؤدي إلى أزمة غذاء "على الصعيد العالمي".

وأضاف في تصريحات أوردتها وكالة "رويترز"، أنّ وزراء الزراعة بدول الاتحاد الأوروبي سيناقشون الوضع الغذائي مع نظرائهم الأوكرانيين في اتصال عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

وكان مسؤول في برنامج الأغذية العالمي، قد صرح يوم الجمعة، بأن "سلاسل الإمدادات الغذائية في أوكرانيا آخذة في الانهيار مع تدمير البنية التحتية الرئيسية مثل الجسور والقطارات بالقنابل، كما بات الكثير من متاجر البقالة والمستودعات خالية من السلع.

وانطلق في العاصمة البلجيكية، بروكسل، اليوم الاثنين، اجتماع وزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي؛ لبحث وثيقة "البوصلة الاستراتيجية"، والمستجدات الأخيرة في أوكرانيا، فضلاً عن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال رئيس مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في تصريحات صحفية أدلى بها، قبل انطلاق الاجتماع، إن الاتحاد يواصل منذ عامين العمل على وثيقة "البوصلة الاستراتيجية ".

وأضاف أن الاجتماع سيناقش "البوصلة الاستراتيجية" التي ستوجه عمل الاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والدفاع خلال العقد المقبل.