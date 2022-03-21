قال عطية حماد، رئيس شعبة أصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية، إن غرامة مخالفة قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاص بسعر الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو)، تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، طبقًا لقانون حماية المستهلك والمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أن القرار يشدد على أهمية وضع صاحب المخبز للسعر والميزان الخاص بالمنتج في مكان واضح لكل المواطنين الذين يشترون، سواء للخبز الفينو أو البلدي.



وأشار إلى أن «الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا ومكثفًا، للحد من جشع التجار الذين أدوا إلى زيادة أسعار الخبز والسلع الأخرى»، منوهًا إلى أن «الحكومة تدخلت برد فعل قاسي على الخارجين على القانون، وضبطت الأسعار لوضع حد للتلاعب واستغلال الأزمات».



ولفت رئيس شعبة أصحاب المخابز باتحاد الغرف التجارية، إلى أن سعر صرف الدولار وصل إلى 18.5 جنيه، إضافة إلى ارتفاع سعر جرام الذهب، معقبًا: «داخلين على منعطف مش كويس، والدولة تقوم بمجهود كبير وخاصة مع حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين».



وأكد أن إجراءات رئيس الوزراء تستهدف ضبط آلية السوق والأسعار، من منطلق دور الدولة تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم وحل مشكلاتهم ورفع المعاناة عنهم، مضيفًا أنها تحمى المواطنين من جشع التجار وتمنع اقترابهم من قوت الشعب.



وحدد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، سعر الخبز الحر (الخبز المميز 72% – الخبز الفينو)، الذي تراوح سعره من 50 لـ100 قرش للرغيف الواحد.



وحددت الحكومة سعر بيع الخبز المميز زنة 45 جراما بـ 50 قرشا، والـ 65 جراما بـ 75 قرشا، و11.5 جنيه لكيلو الخبز المعبأ، وبالنسبة للخبز الفينو فحدد القرار 50 قرشا للرغيف زنة 40 جراما، و75 قرشا لزنة 60 جراما، و1 جنيه لزنة 80 جراما، وألزم قرار تحديد أسعار الخبز الفينو والسياحي منافذ البيع بالإعلان عن أسعار الخبز في أماكن ظاهرة للمستهلكين.





