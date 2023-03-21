تمركزات في شوارع الأقصر طوال شهر رمضان المبارك

أعلن مجلس مدينة الأقصر، وضع خطة تنفيذية لعمل تمركزات في الشوارع ذات الكثافات العالية والتي تضم العديد من المحال التجارية والمولات من خلال تقسيم المدينة إلى 6 مناطق تمركز.



وأوضح المجلس أن التمركزات ستكون على مدار على مدار الـ ٢٤ ساعة وعمل دوريات متحركة من خلال المتابعة الميدانية والإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، وتوفير المعدات اللازمة في مناطق الانتظار جاهزة للتحرك في حال الطلب لرفع أي إشغالات تعوق الشارع وحركة المرور.



،من جانبه، أكد اللواء علي الشرابي، رئيس المدينة، على ثقته في المواطنين بإزالة جميع الإشغالات والمساعدة في نظافة المدينة، وكذا على أصحاب المحال التجارية، بعدم التعدي على الأرصفة أو الطريق العام بأي متعلقات والالتزام بالنظام لظهور المدينة بالمظهر اللائق وإتاحة الطريق أمام المواطنين وتحركهم بسهولة ويسر أثناء شراء مستلزماتهم احتياجاتهم.



وأشار رئيس مدينة الأقصر، إلى أنه تم التنسيق بين جميع الإدارات المعنية بالمدينة للاستعداد لبدء تنفيذ تطبيق قرارات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بشأن مواعيد تشغيل المحال العامة خلال شهر رمضان المبارك، لتحقيق الإنضباط والإلتزام الميداني لخدمة المواطنين.