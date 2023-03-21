5 شروط روسية لتمديد صفقة الحبوب في مايو 2023

أوضحت وزارة الخارجية الروسية، شروط موسكو للتمديد التالي لصفقة الحبوب في شهر مايو المقبل.

وأشارت الوزارة إلى 5 شروط أساسية لا بد من استيفائها قبل الـ 18 من مايو، حتى توافق روسيا على تمديد صفقة الحبوب، مرة إضافية، وهي: إعادة ربط نظام البنوك الروسي "روسلخوزبانك " مع نظام سويفت".

وأضافت": وأيضاً استئناف توريد إمدادات الآلات الزراعية وقطع الغيار والصيانة، وإلغاء القيود المفروضة على التأمين وإعادة التأمين، ورفع الحظر المفروض على الوصول إلى الموانئ، إعادة ترميم خط أنابيب الأمونيا "تولياتي" أوديسا واستئناف العمل به، ورفع الحظر عن الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المتعلقة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وشددت وزارة الخارجية الروسية على أنه "بدون إحراز تقدم في تنفيذ هذه المتطلبات، والتي كان ينبغي حلها في إطار مذكرة روسيا والأمم المتحدة، سيتم تعليق مشاركة روسيا في مبادرة البحر الأسود"، مشيرة إلى أنه حتى اللحظة لم يتم تنفيذ سوى البنود المتعلقة بالطرف الأوكراني.

وأعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، في وقت سابق عن تمديد العمل بصفقة الحبوب لمدة 60 يوما، بدلا من 120، وذلك بسبب غياب أي تقدم فيما يخص صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية.