شهدت أحداث الحلقة الـ11 من مسلسل "الكبير أوى 8"، ربط جونى "أحمد مكي" لمفتاح الخزنة في بالونات، ثم اتصل بحزلقوم وأبلغه بالصعود إلى سطح البنك ليأخذ المفتاح من البالونات ويقف طبازة على السور ويمسكها ثم يسقط طبازة مع على السور، ولكن يتم إسعافه ويظل على قيد الحياة.

ويأخذ حزلقوم المفتاح ويدخل إلى الخزنة مع نفادى والعترة ويرقص من الفرحة لأن معه المفتاح ويقف أمام الخزنة ويفتحها ويأخذ الصندوق أخيرا، والعصابة تبلغه أنها تريد معرفة ماذا يوجد في الصندوق.

المسلسل بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين أبو حجاج، حاتم صلاح، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.