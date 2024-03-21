الدوسري يقود تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة طاجيكستان

أعلن روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، التشكيل الذي سيخوض مواجهة طاجيكستان مساء اليوم الخميس، في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

ويستضيف المنتخب السعودي نظيره الطاجيكستاني على ملعب الأول بارك، في التاسعة من مساء اليوم الخميس، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل المنتخب السعودي لمواجهة اليوم كما يلي:

محمد العويس في حراسة المرمى

الدفاع: علي لاجامي - عون السلولي - علي البليهي

خط الوسط: سعود عبد الحميد - ناصر الدوسري - مختار علي - محمد كنو - سالم الدوسري

الهجوم: صالح الشهري - عبدالرحمن غريب