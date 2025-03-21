المحافظ ومدير الأمن في موقع الحادث.. وانتشال جميع الجثث والمصابين فجر اليوم



تشكيل لجنة هندسية لفحص تراخيص المنزل المنهار والمنازل المجاورة

في حادث مأساوي وقع قبل وقت السحور، لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون إثر انهيار منزل بقرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بمحافظة أسيوط، حيث تمكنت فرق الإنقاذ من استخراج الضحايا والمصابين بعد عمليات رفع الأنقاض التي استمرت قرابة 5 ساعات متواصلة.

كان تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من المقدم سيد عبدالعال، نائب مأمور مركز أبوتيج، يفيد بانهيار منزل بقرية النخيلة، مما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.

وعلى الفور، هرعت قوات الحماية المدنية، والإنقاذ السريع، والمباحث الجنائية، والوحدات المحلية إلى موقع الحادث، وانتقل كل من: اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اللواء وائل نصار، مدير الأمن، الدكتور مينا عماد، نائب المحافظ، المحاسب عدلي أبو عقيل، سكرتير عام المحافظة، واللواء حسام الضبع، حكمدار المديرية.

وأظهرت المعاينة الأولية أن المنزل المنهار يقع داخل الكتلة السكنية، ومكون من 3 طوابق، ويقطنه شقيقان بأسرهما. وبجهود مكثفة، تمكنت فرق الإنقاذ من انتشال 5 جثث و6 مصابين من تحت الأنقاض بعد ساعات طويلة من العمل، ونقل المصابين إلى مستشفى أبوتيج المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

والمتوفون هم: سحر حمدي – أمنية صلاح – أماني صلاح – مودة محمد فتحي – مديحة محمود سيد.

والمصابون: مريم أحمد – يوسف ياسين أحمد فرغلي – صلاح فتحي – زينب محمد نصر – ملك محمد فتحي.

إجراءات عاجلة من المحافظ والأجهزة التنفيذية

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أنه فور تلقي البلاغ، تم التواجد الميداني بموقع الحادث بحضور كل الأجهزة التنفيذية والأمنية، حيث فرض كردون أمني حول المنطقة، وفصل جميع المرافق عن المنزل المنهار، كما تم الدفع بمعدات الإنقاذ السريع ووحدات الطوارئ لمواجهة تداعيات الحادث.

وأوضح المحافظ أن التقارير الأولية كشفت أن المنزل المنهار تم بناؤه منذ سنوات دون أعمدة خرسانية، مما أدى إلى انهياره بالكامل. وعلى إثر ذلك، قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية بمركز أبوتيج، برئاسة المحاسب محمد حسن الديب، رئيس المركز، لمعاينة المنزل المنهار وفحص المنازل المجاورة تحسبًا لأي تأثيرات ناتجة عن الحادث.

كما وجه المحافظ فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بسرعة تقديم الدعم والمساعدات العاجلة للمتضررين، وتوفير الرعاية الصحية والنفسية لهم، مع تقديم الرعاية الكاملة للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.

إجراءات أمنية مشددة وتحقيقات النيابة

وجه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بفرض كردون أمني حول المنزل المنهار، والاستعانة بالأجهزة اللازمة لاستكمال عمليات الإنقاذ. كما أمر بإغلاق طريق أسيوط - سوهاج الزراعي أمام مدخل قرية النخيلة لحين الانتهاء من استخراج جميع الجثث والمصابين، وهو ما تم بالفعل في تمام السادسة من صباح اليوم الجمعة.

وفي سياق التحقيقات، تحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، حيث انتقل المستشار مصطفى عمران، وكيل النيابة، بإشراف المستشار مصطفى صقر، مدير نيابة أبوتيج، إلى مستشفى أبوتيج لمناظرة جثث الضحايا وسماع أقوال المصابين، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول أسباب الحادث.