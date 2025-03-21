تشهد محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، تحسنًا طفيفًا في الأحوال الجوية مع سطوع الشمس على معظم المدن، دون أن يؤثر انخفاض درجات الحرارة على حركة المواطنين أو الأسواق.

وأعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عودة حركة الصيد لمراكب اليوم الواحد، إلى جانب تكثيف الرقابة على المعديات النهرية بفرع النيل برشيد، والرياح البحري، وترعة المحموية، لضمان التزامها بالحمولات المقررة ومعاقبة المخالفين.

وكانت المحافظة تعرضت خلال الأيام الماضية لموجة من الطقس السيئ، صاحبتها انخفاض شديد في درجات الحرارة.

من جهتها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، استمرار حالة الجاهزية والاستنفار التام لجميع الأجهزة التنفيذية، مع سرعة الاستجابة لأي بلاغات من المواطنين، خاصة المتعلقة بحالة الطقس والأمطار.

كما شددت على التنسيق المستمر بين إدارة الأزمات والكوارث، والوحدات المحلية، وشركة المياه، والحماية المدنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من آثار التقلبات الجوية.