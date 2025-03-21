أوديجارد: فينيسيوس أفضل لاعب في العالم

أشاد النرويجي مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، بالبرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي أرسنال مع ريال مدريد، في الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، في شهر أبريل المقبل.

وقال أوديجارد في مقابلة مع قناة "TV2 Sport" النرويجية إن أفضل لاعب في العالم من وجهة نظره هو فينيسيوس.

وأضاف عندما سُئل عن اللاعب الذي يود ضمه من الريال إلى أرسنال: "لقد قلت للتو أن فينيسيوس هو الأفضل في العالم، لذلك من الطبيعي أن أضمه".

وأتم لاعب ريال مدريد السابق: "بالطبع، ستكون هاتان مباراتان مهمتين للغاية ضد ريال مدريد، وبالنسبة لي شخصيا، سيكون من المميز اللعب ضد فريقي السابق".