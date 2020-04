نيمار يوجه رسالة لمتابعيه من الحجر الصحي

وجه النجم البرازيلي نيمار دا سيفا صانع ألعاب باريس سان جيرمان، رسالة جديدة لمتابعيه خلال فترة الحجر الصحي، والمفروض على اللاعبين بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".

ونشر نيمار صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتب:«يوم آخر، حافظ على قوتك وحافظ على سلامتك».

وتستمر فترة توقف النشاط الكروي في الدوري الفرنسي وفي أغلب دول العالم بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19"، والذي تسبب في قتل الآلاف من البشر وأصاب أكثر من 2 مليون شخص.

وكان نيمار قد نجح في قيادته فريقه قبل التوقف لتخطي عقبة بورسيا دورتموند الألماني في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

One more day 💪🏽 keep strong and stay safe 🙏🏽 pic.twitter.com/3vu0lNsfRD