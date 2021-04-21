قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن فترة الليل إباحة ومشروعية لكل ما كان ممنوعا من المباحات في نهار رمضان.

وعن تشدد البعض في منع الجماع مطلقًا في ليل رمضان، أضاف خلال لقائه ببرنامج «كتب عليكم الصيام»، مع الإعلامي حمدي رزق المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن في الأمر متسعًا وإباحة، وخاصة أن الطرف الآخر له متطلبات يجب أخذها في الاعتبار.

وعن تعطر المرأة الصائمة في نهار رمضان، أوضح أن الصوم في حد ذاته صحيح ما لم يدخل في الجوف شيء، أما تمامه وكماله فقد يُمس إذا قصدت المتعطرة إحداث فتنة للآخرين؛ فهناك ضوابط للتزيُّن المسموح.