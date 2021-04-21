 فيديو.. المفتي: ليل رمضان فترة إباحة ومشروعية لما كان ممنوعا خلال ساعات الصيام - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. المفتي: ليل رمضان فترة إباحة ومشروعية لما كان ممنوعا خلال ساعات الصيام

مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام
مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام

نشر في: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 6:01 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أبريل 2021 - 6:01 ص

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن فترة الليل إباحة ومشروعية لكل ما كان ممنوعا من المباحات في نهار رمضان.

وعن تشدد البعض في منع الجماع مطلقًا في ليل رمضان، أضاف خلال لقائه ببرنامج «كتب عليكم الصيام»، مع الإعلامي حمدي رزق المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء أمس الثلاثاء، أن في الأمر متسعًا وإباحة، وخاصة أن الطرف الآخر له متطلبات يجب أخذها في الاعتبار.

وعن تعطر المرأة الصائمة في نهار رمضان، أوضح أن الصوم في حد ذاته صحيح ما لم يدخل في الجوف شيء، أما تمامه وكماله فقد يُمس إذا قصدت المتعطرة إحداث فتنة للآخرين؛ فهناك ضوابط للتزيُّن المسموح.

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