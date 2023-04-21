رئيس لجنة الزراعة بـ«النواب»: ضرورة المزيد من التسهيلات والبرامج التمويلية للفلاحين

الحصرى: يجب مكافحة الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل والثروة الحيوانية

طالب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بدعم الفلاحين والمزارعين، من خلال توفير المزيد من التسهيلات والبرامج التدريبية والتمويلية، فى ظل الأوضاع الحالية التى تشهدها الساحة الدولية، مؤكدا أهمية زيادة إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية فى مصر، وذلك من خلال تطبيق أحدث التقنيات والممارسات الزراعية.

وقال الحصرى، فى تصريحات لـ«الشروق»: إن النقاشات البرلمانية التى ستبدأ عقب إجازة عيد الفطر حول الموازنة العامة الجديدة للبلاد، يجب أن تتمحور حول ضرورة دعم الزراعة فى مصر، وتوفير المزيد من الدعم للبحث العلمى والتطوير التكنولوجى فى مجال الممارسات الزراعية.

وأكد أهمية مكافحة الآفات والأمراض التى تصيب المحاصيل والثروة الحيوانية فى مصر، وذلك من خلال توفير المزيد من الدعم لبرامج مكافحة الآفات والأمراض، وتطوير نظم التحصين والوقاية.

وتابع: نحتاج دائما إلى تحديث التشريعات المتعلقة بالزراعة وتطبيق أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة فى هذا المجال، بالإضافة لحماية الموارد الطبيعية، مشيرا إلى أنه يسعى من خلال لجنة الزراعة بمجلس النواب إلى حماية الموارد الطبيعية فى مصر، وذلك عن طريق تطبيق سياسات وبرامج للحفاظ على التنوع البيولوجى والحفاظ على الموارد الطبيعية المتاحة.

وعن أهمية الحوار الوطنى، الذى يشغل فيه منصب مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائى، أكد الحصرى على أهمية الحوار فى تجاوز الأزمات التى تمر بها مصر، والعمل على تقريب وجهات النظر بين جميع المكونات السياسية والاجتماعية، مشددا على ضرورة تحقيق العدالة والمساواة فى المجتمع المصرى، وضمان حقوق جميع المواطنين دون تمييز.

أشار إلى أن الحوار الوطنى يجب أن يشمل جميع فئات المجتمع، بما فى ذلك المعارضة والشباب، وألا يقتصر على المكونات السياسية التقليدية، حيث من الضرورى تلاقى أفكار الأطراف المعنية فى هذا الملف مثل وزارة الزراعة، ووزارة الرى، والخبراء والمتخصصين فى المجال الزراعى، والمستثمرين فى هذا المجال، وصغار المزارعين، والجمعيات التعاونية، لبناء حوار شامل حول مستقبل الزراعة فى البلاد.

وأوضح أن وزارة الزراعة تلعب دورًا حاسمًا فى تحديد سياسات الزراعة وتطويرها وتنظيمها فى جميع أنحاء البلاد، وأن وزارة الرى تهتم بتطوير مشاريع الرى وضمان توفير المياه للأغراض الزراعية، وأن النواب يتكاملون مع تلك الأدوار التى بإمكانها توفير الأمن الغذائى للمواطنين خلال تلك الفترات التى يشهد فيها العالم مشكلات عديدة.

واعتبر الحصرى قضايا الأمن الغذائى واحدة من أهم المحددات التى تتجه إليها بوصلة اهتمام النواب حاليا، حيث يؤكدون أهمية توفير الغذاء للجميع والحفاظ على سلامة الأغذية التى يتناولها الأفراد.

وفى هذا السياق، انتقد الحصرى أداء الحكومة فى ملف الأمن الغذائى واصفا إياه بالبطء، مما يجعله غير متناسب مع حجم المشكلة التى تواجهها، مشيرا إلى أن مشكلة الأعلاف ومشاكل قطاع الدواجن والثروة الحيوانية خير دليل على ذلك.