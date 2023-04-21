الحلفاء الغربيون يلتقون في قاعدة رامشتاين الجوية بألمانيا لمناقشة تسليح أوكرانيا

يجتمع مسؤولو دفاع غربيون في قاعدة رامشتاين الجوية العسكرية الأمريكية في ألمانيا اليوم الجمعة؛ لمناقشة سبل أخرى لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها ضد الغزو الروسي.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن سيعقد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا وسيلقي كلمته الافتتاحية في الساعة العاشرة صباحا (0800 بتوقيت جرينتش).

وكما كان الحال في الاجتماعات الثلاثة السابقة في رامشتاين، من المتوقع هذه المرة أيضا مشاركة ممثلين عن دول خارج الناتو. ومن المقرر إجمالا أن يشارك في الاجتماع ممثلون عن حوالي 50 دولة.

وأعلنت الدنمارك وهولندا عشية المحادثات عزمهما تزويد أوكرانيا بـ14 دبابة قتالية من طراز "ليوبارد 2 إيه 4"، لينضما بذلك إلى قائمة الدول التي تعهدت بتقديم نماذج مختلفة من دبابات "ليوبارد".

وواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مناشداته للحلفاء لإرسال المزيد من الأسلحة بوتيرة أسرع. وتعتمد كييف إلى حد كبير على الدعم الغربي للمعدات العسكرية.

كما يضغط زيلينسكي من أجل قبول أوكرانيا بسرعة في حلف الناتو. وأدت هذه القضية، التي ظهرت إلى الواجهة مرة أخرى أمس الخميس خلال زيارة الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرج لكييف، إلى انقسام أعضاء الحلف.

ويضغط زيلينسكي من أجل انضمام "معجَّل". وأبدت الولايات المتحدة وأعضاء آخرون في الناتو، مثل ألمانيا، تحفظات بالنظر إلى أن أحد الشروط الأساسية للانضمام هو عدم التورط في صراعات دولية.

وسيعقد أوستن مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة والنصف مساء (التوقيت المحلي) بالمشاركة مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي.