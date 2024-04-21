علق المهندس إبراهيم جودة، رئيس مجلس إدارة مصنع بيراميدز لتصنيع إطارات السيارات، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، السبت.



وقال خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، إن مصنع بيراميدز هو المصنع الوحيد في إفريقيا والعالم العربي لتصنيع إطارات السيارات.



وأوضح أن احتياجات مصر من الإطارات تصل بين 15 إلى 20 مليون إطار سنويًا، لافتا أن جزءا كبيرا من الماكينات المخصصة لصنع الإطارات في مصنع بيراميدز مصنوعة محليًا في مصر.



وأشار إلى أن المصنع يعمل حاليًا على خطوط إنتاج إطارات سيارات بمقاسات 12 حتى 17، والتي تمثل 90% من إطارات السيارات المستوردة إلى مصر، مؤكدا امتلاك مصر للكوادر البشرية المؤهلة والمهندسين المهرة على أعلى مستوى في العالم .



وأوضح أن مصنع بيراميدز يساهم في تقليل فاتورة استيراد مصر من الإطارات من خلال تصنيعها محليًا بمكونات محلية بنسبة 70%، لافتا أن أسعار الإطارات التي ينتجها المصنع أقل من أسعار الإطارات المستوردة بنسبة 40%.



ولفت إلى أن المصنع يصدر إطارات السيارات إلى 10 دول في المنطقة، من بينها تركيا، كما أنه وقع عقودًا مع شركة في الولايات المتحدة الأمريكية لتصدير بعض المقاسات إلى السوق الأمريكي.