رئيس الأركان الإسرائيلي يصادق على خطط عسكرية جديدة لاستمرار الحرب في الجنوب

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن «رئيس الأركان هيرتسي هاليفي، صادق على خطط للمراحل اللاحقة من الحرب في مقر قيادة المنطقة الجنوبية».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «هاليفي» أجرى اليوم الأحد، تقييمًا للوضع وصادق على خطط للمراحل اللاحقة من الحرب في مقر قيادة المنطقة الجنوبية، مع قائد المنطقة الجنوبية يارون فينكلمان، وغيره من القادة.

ولقي 13 شخصا مصرعهم، وبينهم 9 أطفال، في غارتين إسرائيليتين على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الليل، بحسب ما أعلن مسئولون في قطاع الصحة الأحد، فيما شرعت الولايات المتحدة في الموافقة على مساعدات عسكرية إضافية بمليارات الدولارات لإسرائيل حليفتها الوثيقة.

وتشن إسرائيل غارات جوية شبه يومية على رفح، حيث لجأ أكثر من نصف سكان غزة هربا من القتال في أماكن أخرى.

ومن جهته، أجاز مجلس النواب الأمريكي السبت، حزمة مساعدات بقيمة 26 مليار دولار لإسرائيل وغزة، والتي تشمل نحو 9 مليارات دولار كمساعدات إنسانية للقطاع الفلسطيني.

وأدت الغارة الأولى على رفح إلى استشهاد رجل وزوجته وطفلهما البالغ من العمر 3 سنوات، بحسب المستشفى الكويتي القريب الذي استقبل الجثث.

وقال المستشفى إن المرأة كانت حاملا، وإن الأطباء تمكنوا من إنقاذ الجنين. وأسفرت الغارة الثانية عن استشهاد 8 أطفال وامرأتين، جميعهم من نفس العائلة، وفقا لسجلات المستشفى.