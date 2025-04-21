مقتل ثلاثة جنود هايتيين في كمين نصبته عصابة بالعاصمة بورت أو برنس

أكدت السلطات في هايتي مقتل ثلاثة جنود هايتيين على الأقل في كمين نصبته عصابة على ما يبدو يوم الأحد في بلدة في ضواحي بورت أو برنس، عاصمة هايتي.

وتعرضت منطقة كنيسكوف لإطلاق نار كثيف في الأيام الأخيرة حيث خاضت قوات إنفاذ القانون الهايتية حربا مع تحالف العصابات المعروف باسم "فيف أنسانم". وهو أحدث تفجر للعنف في الوقت الذي تسعى فيه السلطات الهايتية والقوات الأجنبية لكبح جماح حرب العصابات في الدولة الكاريبية.

وكتبت حكومة هايتي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" أن الجنود ماتوا ”على خط المواجهة... وهم يحملون السلاح في أيديهم“.

وكانت وسائل الإعلام المحلية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم أن تعزيزات عسكرية كانت تتنقل في سيارة غير مصفحة كانت تنقل جنودا إلى منطقة نزاع في كينسكوف، عندما تعرض الجنود لهجوم عنيف من قبل رجال مدججين بالسلاح.