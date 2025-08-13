الأهلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو في الدوري

واصل النادي الأهلي صباح اليوم الأربعاء، تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعداداً لخوض مباراة فاركو.

ويلعب الأهلي مع فاركو مساء يوم الجمعة القادم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

وأوضح الموقع الرسمي للأهلي أن التدريب بدأ بمجموعة من الفقرات البدنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى تنفيذ التدريبات التخصصية، ثم قام بعدها الجهاز الفني بعمل تقسيمة كرة قوية بمشاركة جميع اللاعبين، فيما خضع حراس المرمى لمران قوي ضمن خطة الاستعداد للمرحلة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعادل مع نظيره فريق مودرن سبورت بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين يوم السبت الماضي في أولى مبارياته بالموسم الجديد.