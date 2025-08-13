رئيس كوريا الجنوبية يلتقي رئيس وزراء اليابان قبيل قمة مع ترامب

يلتقي رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونج، برئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، في طوكيو الأسبوع المقبل، قبل أن يتجه إلى واشنطن؛ لعقد قمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في حدث يؤكد تقارب الجارتين كثيرتي التناحر؛ بسبب ضغط ترامب لإعادة ترتيب التجارة العالمية.

وستكون زيارة لي لليابان في 23 و 24 أغسطس فرصة؛ لتعميق العلاقات الشخصية مع إيشيبا وترسيخ العلاقات الثنائية.

وقال كانج يو - جونج المتحدث باسم الرئاسة، اليوم الأربعاء، إن من المقرر أن تتركز محادثاتهما على تعزيز العلاقات الثلاثية مع واشنطن، والترويج "للسلم والاستقرار الإقليميين"، وأن تتطرق لقضايا دولية أخرى.

ويأتي اجتماع، القائدين بعد أسابيع من إبرام كوريا الجنوبية واليابان لاتفاقات تجارية مع واشنطن حمت اقتصاد دولتيهما الذي يعتمد على التجارة من أعلى رسوم جمركية فرضها ترامب.

وجرى إبرام الاتفاقين المنفصلين بعد التفاوض على خفض الرسوم المتبادلة من 25 % إلى 15 %، لكن ذلك لم يتم إلا بعد التعهد باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة.