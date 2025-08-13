وزير السياحة لوسائل الإعلام البوسنية: مصر حققت أرقاما قياسية في أعداد السائحين الوافدين

اختتم شريف فتحي وزير السياحة والآثار، زيارته الرسمية للبوسنة والهرسك؛ لبحث سبل تعزيز آليات التعاون بين البلدين في مجالي السياحة والآثار، بعقد عدة لقاءات إعلامية مع عدد من ممثلي وسائل الإعلام البوسنية منها قناة Hayat TV ووكالة KLIX.

وخلال هذه اللقاءات، أعرب الوزير، عن تفاؤله بما جرى من مباحثات مثمرة مع الجانب البوسني؛ لتعزيز علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات لاسيما السياحة والآثار بما يخدم مصالح البلدين.

واستعرض الوزير، ملامح استراتيجية الوزارة التي تأتي تحت شعار " مصر.. تنوع لا يضاهى"، وتركز على إبراز مصر كوجهة سياحية أولى عالمياً بفضل تنوع منتجاتها وأنماطها السياحية التي لا مثيل لها في العالم والتي من بينها السياحة الشاطئية والثقافية والريفية والروحانية والنيلية وغيرها.

وأشار إلى أن مصر استطاعت تحقيق رقم قياسي في أعداد السائحين الوافدين إليها من الأسواق السياحية المختلفة خلال عام 2024 بالرغم من الأحداث الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وهو ما يؤكد الأمن والأمان الذي تتمتع به مصر، ويعكس ثقة الأسواق العالمية المتزايدة في المقصد السياحي المصري.

وتحدث عن الجهود التي تبذلها الدولة المصرية؛ لجذب الاستثمارات السياحية وخاصة في المجال الفندقي لزيادة الطاقة الاستيعابية بالمنشآت الفندقية بالمقصد المصري، لتتناسب مع الزيادة في الأعداد السياحية، بالإضافة إلى ما تبذله الوزارة من جهد لتحقيق الاستدامة وتحويل قطاع السياحة إلى قطاع صديق للبيئة.

ولفت إلى أن أكثر من 41% من المنشآت الفندقية وأكثر من 30% من مراكز الغوص في مصر، تطبق اشتراطات الممارسات الخضراء.

وكشف عن افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل رسمي في الأول من نوفمبر القادم.

وخلال هذه اللقاءات، أكد الوزير، أهمية تعزيز التعاون بين مصر والبوسنة والهرسك في مجال السياحة على المستوى القطاعين الحكومي والخاص، لافتا إلى حرص البلدين على زيادة الترويج السياحي لمصر في البوسنة وتعريف السائح البوسني بتنوع المقومات السياحية التي تتمتع بها مصر.

واختتم الوزير، هذه اللقاءات، بتوجيه الدعوة إلى السائح البوسني لزيارة مصر، والاستمتاع بتنوع المنتجات والأنماط السياحية بها.